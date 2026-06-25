AC Milan idzie po napastnika. Włosi złożyli ofertę!

22:16, 25. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan złożył ofertę za Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain - ujawnił Fabrizio Romano. Ruben Amorim mocno naciska na transfer portugalskiego napastnika.

Ruben Amorim
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Ramos na celowniku Milanu!

AC Milan prowadzi działania na rynku transferowym i obrał sobie za główny cel sprowadzenie Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain. Jak informuje Fabrizio Romano, włoski gigant złożył już oficjalną ofertę za portugalskiego napastnika, który ma być nową gwiazdą w ofensywie Rossonerich.

Ruben Amorim ma bardzo jasno określoną wizję budowy drużyny, a snajper PSG znajduje się na szczycie jego listy życzeń transferowych. Obecnie trwają rozmowy zarówno z PSG, jak i z otoczeniem zawodnika. Negocjacje dotyczą przede wszystkim warunków kontraktu. Duże znaczenie mogą mieć również relacje z agentem Jorge Mendesem, jednym z najbardziej wpływowych menedżerów w świecie futbolu.

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W Mediolanie liczą, że uda się przekonać PSG do sprzedaży napastnika, choć negocjacje nie będą łatwe. Ramos trafił do Paryża z Benfiki Lizbona za 65 milionów euro. W minionym sezonie 25-letni Portugalczyk rozegrał 45 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował dwie asysty. Milan nie rezygnuje z Ramosa i konsekwentnie pracuje nad tym, by sprowadzić go na San Siro jeszcze tego lata.

Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na dokładnie 30 milionów euro, choć PSG z pewnością oczekiwałoby wyższej kwoty odstępnego. Kontrakt Ramosa z paryskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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