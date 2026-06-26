W tym klubie będzie grać Julian Alvarez w przyszłym sezonie

Julian Alvarez w przyszłym sezonie będzie grać w barwach Arsenalu. Informację w mediach przekazał Daniel Sobis. Ostatnio mocno zabiegała o niego FC Barcelona.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez ma dołączyć do Arsenalu

Julian Alvarez to kolejny piłkarz, który podobnie jak Nico Williams stał się bohaterem sagi transferowej dotyczącej przeprowadzki do FC Barcelony. Argentyńczyk to główny cel transferowy Katalończyków, ale Atletico Madryt nie chce go oddawać do ligowego rywala. Przez to wycenili napastnika na ponad 100 milionów euro. Mimo publicznych wypowiedzi o chęci dołączenia do Blaugrany wydaje się, że transfer nie dojdzie do skutku. Nie oznacza to jednak, że mistrz świata nie zmieni klubu w nadchodzące lato.

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Zaskakujące informacje przekazał Daniel Sobis, który zasugerował, że Julian Alvarez w przyszłym sezonie będzie grać dla Arsenalu. Kanonierzy byli wymieniani w gronie potencjalnych drużyn, które są nim zainteresowane. Brakowało jednak konkretów.

Wszystko wskazuje na to, że na ostatni moment włączyli się na poważnie do wyścigu i udało im się przekonać piłkarza do wyboru ich zespołu. Alvarez w przeszłości grał w Premier League, gdzie w latach 2022-2024 był związany z Manchesterem City. Z Obywatelami rozstał się ze względu na słabe relacje z Pepem Guardiolą oraz brak regularnej gry na nominalnej pozycji, czyli jako napastnik.

W minionym sezonie Alvarez wystąpił dla Atletico w 49 meczach, w których strzelił 20 bramek i zanotował 9 asyst. Łącznie ma na swoim koncie w barwach hiszpańskiego zespołu 49 goli i 17 asyst. Jest wyceniany przez Transfermarkt na 100 milionów euro.