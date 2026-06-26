Bobcek na liście życzeń znanego klubu. Może trafić do TOP5 lig w Europie

Tomas Bobcek cieszy się dużym zainteresowaniem. Według serwisu Trojmiasto.pl faworytem do pozyskania napastnika jest HSV Hamburg. W gronie chętnych wymienia się m.in. AS Monaco i Olympique Lyon.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek przebiera w ofertach. Chce go m.in. Monaco i HSV Hamburg

Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy, więc w najbliższym czasie czeka ich wyprzedaż najlepszych zawodników. Odejść mają m.in. Camilo Mena, Bohdan Wiunnyk, Iwan Żelizko czy Tomas Bobcek. Największe zainteresowanie generuje słowacki napastnik, o którego biją się znane europejskie kluby. Już zimą mógł zmienić otoczenie, ale został w Polsce i zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy.

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Po spadku z ligi nie ulega wątpliwości, że jego rozdział w Gdańsku dobiegł końca. 24-latek na pewno zmieni klub, a na stole ma coraz więcej opcji. Trojmiasto.pl informuje, że w gronie zainteresowanych są takie marki jak AS Monaco czy Olympique Lyon. Ponadto zainteresowanie wyraziły takie zespoły jak Trabzonspor, Samsunspor, Werder Brema i HSV Hamburg.

To właśnie ten ostatni klub, czyli HSV Hamburg jest najbardziej konkretne, jeśli chodzi o starania w sprowadzeniu piłkarza. Konkretne kwoty nie zostały podane, ale można przypuszczać, że Lechia Gdańsk pobije rekord transferowy, sprzedając Bobcka na zachód.

Bobcek trafił do Lechii we wrześniu 2023 roku, gdy grała jeszcze w Betclic 1. Lidze. Zieloni zapłacili za niego 600 tysięcy euro, które wpłynęło na konto Rużomberoku. Łącznie uzbierał 37 bramek i 12 asyst w 74 meczach we wszystkich rozgrywkach.