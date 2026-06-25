Osimhen może trafić do giganta! Oferta złożona, poznaliśmy odpowiedź

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Atletico Madryt odrzuciło Osimhena

Victor Osimhen jeszcze w 2024 roku miał przed sobą perspektywy dużych transferów i gry w najlepszych klubach w Europie. Po świetnym okresie w Napoli, gdzie w 133 meczach strzelił 76 goli. Konflikt z prezydentem Neapolitańczyków sprawił, że musiał zadowolić się przenosinami do Galatasaray, gdzie gra do dziś. Media jednak regularnie łączą go ze zmianą klubu.

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Zainteresowanie reprezentantem Nigerii jest duże, a najczęściej pisze się o Premier League. Osimhen ma być na liście życzeń m.in. Chelsea oraz Man United. Z doniesień Matteo Moretto wynika jednak, że jego agenci oferowali go gigantowi La Liga.

27-latek został zaoferowany Atletico Madryt, które być może będzie zmuszone poszukać nowego napastnika. Niepewna jest przyszłość Juliana Alvareza, którego łączy się z FC Barceloną. Jeśli odejdzie, ekipa Diego Simeone będzie musiała kupić nową „dziewiątkę”. Mimo to Los Colchoneros postanowili od razu odrzucić propozycję agentów zawodnika. Hiszpanie nie są do niego przekonani.

Na ten moment wygląda więc na to, że Osimhen zostanie w Galatasaray. Okno transferowe jest jednak długie, a trzeba pamiętać, że nawet jeszcze nie wystartowało. Niemniej jednak w La Liga nie ma czego szukać. Nigeryjczyk trafił do Stambułu latem 2024 roku. Od tego momentu rozegrał 74 spotkania, w których strzelił 59 goli i zanotował 16 asyst. Jest wyceniany na 75 mln euro.