Julian Alvarez wzbudza ogromne zainteresowanie. Jak się okazuje, do walki o gwiazdę Atletico Madryt włączył się kolejny wielki klub. Otóż Manchester United jest w stałym kontakcie z agentami Argentyńczyka - informuje "AS".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester United myśli o pozyskaniu Juliana Alvareza

Julian Alvarez tego lata może być bohaterem wielkiego transferu. Przez długi czas argentyński snajper był łączony z FC Barceloną. Obecnie jednak wydaje się, że najbliżej pozyskania gwiazdy Atletico Madryt są Arsenal oraz Paris Saint-Germain. Z informacji przekazanych przez „AS” dowiadujemy się, że w walce o pozyskanie mistrza świata liczy się także inny wielki klub. Zawodnik znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

Wspomniane źródło zdradza, że Czerwone Diabły są w stałym kontakcie z przedstawicielami Juliana Alvareza. Władze z Old Trafford nie wykonały jeszcze odpowiednich kroków dążących do pozyskania Argentyńczyka. W tym momencie jednak to Arsenal oraz Paris Saint-Germain wykazują większe zainteresowanie gwiazdą Atletico Madryt.

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Warto zaznaczyć, że transfer Juliana Alvareza będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Los Colchoneros oczekują za swoją gwiazdę aż 150 milionów euro. Taką kwotę zatem muszą wyłożyć na stół zainteresowane zespoły, aby pozyskać Argentyńczyka. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował reprezentant Argentyny.

Julian Alvarez w minionej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Mistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.