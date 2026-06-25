Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zmienił zdanie! Real Madryt może ruszyć po Ayyouba Bouaddiego

Real Madryt bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Los Blancos tego lada dokonali już wielu głośnych wzmocnień. Ostatnio media informowały, że Jose Mourinho nie zgodził się na przyjście Ayyouba Bouaddiego. Jednak doszło do zaskakującego zwrotu akcji. „Marca” informuje, że Portugalczyk zmienił zdanie i dał Królewskim zielone światło na pozyskanie pomocnika Lille OSC.

Tym samym Real Madryt teraz będzie musiał stawić czoła Arsenalowi. Ayyoub Bouaddi wzbudza również zainteresowanie mistrzów Premier League. Reprezentant Maroka rozgrywa kapitalny mundial i nic dziwnego, że znajduje się w notesach tak wielkich klubów. Na ten moment Królewscy jeszcze nie ruszyli po młodego pomocnika, ale wkrótce sytuacja może nabrać tempa.

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Ayyoub Bouaddi w ostatnich miesiącach zachwyca w zasadzie wszystkich kibiców. Marokańczyk ma zaledwie 18 lat, a już błyszczy nie tylko umiejętnościami, a także wielką dojrzałością. Nic dziwnego, że takie kluby jak Real Madryt czy Arsenal mają go na swojej liście życzeń. Czas pokaże, gdzie utalentowany pomocnik wkrótce będzie grał.

W zeszły sezonie Ayyoub Bouaddi rozegrał 42 spotkania w koszulce Lille. Reprezentant Maroka nie zdołał wpisać się na listę strzelców i zaliczył tylko jedną asystę. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu statystyk.