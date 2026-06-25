Korona Kielce zatrzymuje lidera. Decyzja podjęta

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Nono zostaje na dłużej w Koronie Kielce

Korona Kielce dokonała jednego z głośniejszych transferów tego lata. Do zespołu Żółto-Czerwonych dołączył Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze. Za czeskiego pomocnika zapłacono 1,7 mln euro Wcześniej Korona dopięła również przedłużenie kontraktu z Mariuszem Stępińskim, którego zimą pozyskano z Omonii Nikozja. Napastnik w rundzie wiosennej zdobył cztery bramki.

Z klubem pożegnał się natomiast Pau Resta, który zdecydował się na transfer do GKS-u Katowice. Teraz Korona oficjalnie poinformowała o kolejnym istotnym ruchu. Nową umowę podpisał Nono, kapitan zespołu i jeden z jego kluczowych zawodników. Hiszpański pomocnik dołączył do kieleckiego klubu na początku 2023 roku i od tego czasu pełni ważną rolę w środku pola.

Wcześniej reprezentował barwy m.in. UD Ibiza oraz CD Tenerife. W minionym sezonie Nono rozegrał 26 meczów w PKO BP Ekstraklasie, w których zanotował trzy asysty. Dołożył również dwa występy w Pucharze Polski.

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– Bardzo się cieszę, że mój kontrakt został przedłużony i że zostaję w Koronie na kolejny rok. Tego chciałem. To jest mój dom. Teraz koncentruję się na okresie przygotowawczym, żeby być jak najlepiej przygotowanym do startu nowego sezonu. Wierzę, że przed nami bardzo dobry czas – mówi Nono.

Kielczanie rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu. W pierwszej kolejce Ekstraklasy Korona zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.