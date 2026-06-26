Lewandowski mógł trafić do giganta! „Chciał zerwać kontrakt z Bayernem”

Robert Lewandowski mógł trafić do Realu Madryt. Chwilę po podpisaniu kontraktu z Bayernem Monachium chciał rozwiązać kontrakt, żeby dołączyć do Królewskich, co ujawnił po latach Cezary Kucharski w rozmowie na kanale Rymanowski Live.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski był blisko podpisania kontraktu z Realem Madryt

Robert Lewandowski większą część kariery spędził w Niemczech, gdzie grał w dwóch topowych klubach. W latach 2010-2014 był zawodnikiem Borussii Dortmund. Następnie na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie stał się legendą Bundesligi oraz bawarskiego zespołu. Okazuje się, że jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

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Cezary Kucharski, czyli były agent Roberta Lewandowskiego na kanale Rymanowski Live ujawnił, że po napastnika zgłosił się Real Madryt. 37-latek podpisał potajemnie kontrakt z Bayernem, ale gdy Los Blancos się do niego zgłosili, chciał rozwiązać umowę z Bawarczykami.

– Lewandowski był blisko podpisania kontraktu z Realem Madryt. To było dwa/trzy tygodnie przed ogłoszeniem transferu do Bayernu. W zasadzie chciał zerwać kontrakt z Bayernem, żeby przejść do Realu. Warunki były lepsze o 20 procent. Zdecydowało to, że w Bayernie miał być gwiazdą, a w Realu jedynie rezerwowym – mówił Cezary Kucharski w programie Romanowski Live.

Real Madryt próbował kilka razy sprowadzić Lewandowskiego. Kucharski zdradził, że jedna z prób miała miejsce zimą 2018 roku. Rozmawiał wtedy z prawą ręką Florentino Pereza. Kapitan reprezentacji Polski finalnie nigdy nie trafił do Realu. Co więcej, latem 2022 roku został zawodnikiem FC Barcelony, której barw bronił aż do sezonu 2025/2026.

– W zasadzie Real Madryt co roku pytał mnie, jak sytuacja z Robertem. Dziesięć dni przed publicznym ogłoszeniem, że się rozstaliśmy, byłem w Madrycie. Zima 2018 roku, rozmawiałem z prawą ręką Florentino Pereza. Powiedział, że jeśli otworzę drzwi w Bayernie, to oni chcą zaatakować poważnie – dodał były agent Roberta Lewandowskiego.