Raków się nie zatrzymuje. Transfer wewnątrz Ekstraklasy ogłoszony

Raków Częstochowa potwierdził transfer Jakuba Myszora. Były zawodnik Cracovii trafił do mistrzów Polski w ramach transakcji definitywnej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Myszor

Raków Częstochowa ogłosił trzeci zimowy transfer

Do drużyny dołączył Jakub Myszor, który opuścił Cracovię

21-latek podpisał kontrakt do końca 2025 roku

Raków ściągnął talent z Cracovii

Raków Częstochowa ma konkretny cel na drugą część sezonu – pragnie wygrać dublet na krajowym podwórku. Mistrzowie Polski odpadli już z europejskich pucharów, więc pozostaje im rywalizacja w Ekstraklasie oraz Pucharze Polski. W piątkowy wieczór sfinalizowali trzeci zimowy transfer. Wcześniej do Częstochowy trafili bramkarz Muhamed Sahinović i wahadłowy Erick Otieno.

Teraz Raków ogłosił ruch, o którym mówiło się od dawna. Do zespołu Dawida Szwargi dołączył Jakub Myszor, który w ramach transferu definitywnego opuścił Cracovię. Dla Pasów była to ostatnia szansa na zarobek, gdyż latem odszedłby jako wolny zawodnik. Z Rakowem podpisał umowę do końca 2025 roku, która zawiera opcję przedłużenia o 18 miesięcy.

– Mamy przyjemność ogłosić Jakuba Myszora jako nasz kolejny transfer w zimowym okienku. Pozyskujemy zawodnika, który dobrze pasuje do naszego stylu gry i który będzie opcją zarówno na pozycji prawego skrzydłowego, jak i na “10”. Wspólnie ze sztabem trenerskim wierzymy, że pomożemy Jakubowi wrócić na właściwe tory – powiedział dyrektor sportowy Medalików Samuel Cardenas.

21-latek został odsunięty od składu Cracovii po tym, jak nie zdecydował się na przedłużenie umowy. W obecnym sezonie na boiskach Ekstraklasy spędził raptem 207 minut.

Zobacz również: Sensacyjny transfer w Ekstraklasie. Ruch ściągnął uznanego bramkarza