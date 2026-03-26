Radomiak wybrał kolejnego trenera. Kibice dobrze go znają

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Radomiak sięga po byłego trenera. Baltazar podpisze kontrakt

Radomiak Radom ma za sobą intensywne tygodnie. Dość nieoczekiwanie z pracy zrezygnował Goncalo Feio, co było następstwem skandalicznych wydarzeń i awantury z miejskim radnym. Zastąpił go Kiko Ramirez, który wcześniej był członkiem jego sztabu szkoleniowego. Hiszpan poprowadził natomiast zespół tylko w dwóch spotkaniach, a po porażce z Piastem Gliwice klub postanowił reagować.

Radomiak będzie miał nowego trenera. Choć rozstanie z Ramirezem nie zostało jeszcze ogłoszone, ma być już przesądzone. Szymon Janczyk na łamach portalu Weszlo.com przekazał, że kontrakt z klubem Ekstraklasy ma podpisać Bruno Baltazar, dobrze znany radomskim kibicom. W gronie poważnych kandydatów był jeszcze Tomasz Kaczmarek, ale NAC Breda nie wyraziła zgody na jego powrót do Polski.

Baltazar przyleciał już do kraju i lada moment zwiąże się z Radomiakiem umową. Wraca więc do klubu po kilkunastu miesiącach – pracował w nim wcześniej od maja do grudnia 2024 roku. Zrezygnował, gdyż otrzymał propozycję z SM Caen, gdzie wytrwał raptem siedem meczów. Od lutego 2025 roku pozostawał bez pracy, dlatego wykazywał spore zainteresowanie powrotem do Radomia.

🚨Bruno Baltazar w czwartek wylądował w Polsce, zjadł obiad i wkrótce podpisze kontrakt z Radomiakiem.



Nie powiem wam, co zjadł, ale na pewno jest dziś szczęśliwy.



TEKST:https://t.co/E1hwFpSqSh pic.twitter.com/fBqyvXOajL — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) March 26, 2026

Baltazar ma za zadanie utrzymać Radomiaka w Ekstraklasie. Sytuacja zespołu mocno się w ostatnim czasie skomplikowała. Ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.