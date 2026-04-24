Pululu przebiera w ofertach. Kolejne propozycje dla gwiazdy Jagiellonii

Afimico Pululu w przyszłym sezonie raczej nie będzie grał w Ekstraklasie. Kongijczyk ma na stole wiele ofert. Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl ujawnił, że pojawiły się propozycje z Azerbejdżanu i Kazachstanu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Kluby z Azerbejdżanu i Kazachstanu chcą u siebie Pululu

Afimico Pululu to bezsprzecznie gwiazda PKO BP Ekstraklasy. W barwach Jagiellonii Białystok błyszczy nie tylko na ligowych boiskach, ale pokazał się świetnie w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie był królem strzelców Ligi Konferencji. Przygoda napastnika w Polsce zbliża się jednak do końca. Jego kontrakt wygasa latem, a sam piłkarz skłania się ku podjęciu wyzwania za granicą.

Jagiellonia robi, co może, żeby go zatrzymać. Pululu ma tak wiele ofert, że trudno wyobrazić sobie, żeby został w Białymstoku. Ostatnio informowaliśmy o tym, że o jego podpis na kontrakcie zabiega Kocaelispor. Pojawiają się również doniesienia o takich klubach jak Slavia Praga czy Crvena Zvezda Belgrad. Pod uwagę brany jest również Bliski Wschód, gdzie zabiega o niego rynek katarski.

Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl przekazał, że kolejne drużyny są chętne na zgarnięcie Pululu. Ekspert ujawnił, że chodzi o zespoły z Azerbejdżanu oraz Kazachstanu. Problemem ma być kwestia wynagrodzenia, które nie satysfakcjonuje zawodnika.

– Odzywali się do mnie ludzie, żebym spróbował pomóc w dostępie do Afimico Pululu. Są oferty z Azerbejdżanu, czy Kazachstanu, gdzie są w stanie zaoferować 500 tysięcy dolarów za sezon. Moim zdaniem taka oferta finansowo nie daje żadnej satysfakcji Afimico – mówił Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl.

W tym sezonie Pululu rozegrał 45 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował 8 asyst.