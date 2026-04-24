Getafe CF – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Podopieczni Hansiego Flicka chcą wykonać następny krok w stronę mistrzostwa Hiszpanii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Coliseum Alfonso Perez już w najbliższą sobotę, 25 kwietnia o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Getafe CF – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Getafe z Barceloną w ramach 32. kolejki La Ligi, które zapowiada się niezwykle interesująco. Ekipa Niebieskich zgromadziła dotąd 44 punkty i zajmuje 6. miejsce w tabeli, walcząc o utrzymanie wysokiej pozycji. Drużyna Dumy Katalonii z kolei pewnie przewodzi stawce z dorobkiem 82 oczek, będąc na dobrej drodze po mistrzostwo.

Wbrew pozorom może to być bardzo wyrównane starcie, gdyż zespół z przedmieść Madrytu na własnym stadionie potrafi sprawiać niespodzianki. Początek rywalizacji na Coliseum Alfonso Perez już w najbliższą sobotę, czyli 25 kwietnia, o godzinie 16:15.

Mimo wszystko w tym pojedynku stawiam na zwycięstwo Barcelony, która dysponuje większą jakością oraz doświadczeniem. Ekipa Hansiego Flicka chce jak najszybciej przypieczętować tytuł, dlatego da z siebie sto procent. Mój typ: wygrana Barcelony.

Getafe CF – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Getafe nie wygląda najlepiej, ponieważ zabraknie Juanmiego, Borjy Mayorala, Zaida Romero oraz Mario Martina. W Barcelonie lista nieobecnych jest jeszcze dłuższa – nie zagrają Andreas Christensen, Eric Garcia, Raphinha, Marc Bernal i Lamine Yamal, a dodatkowo występ Joao Cancelo stoi pod znakiem zapytania. To może wyraźnie wpłynąć na zestawienia obu drużyn oraz przebieg spotkania na Coliseum Alfonso Perez.

Getafe CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Getafe CF w ostatnim czasie rywalizowało wyłącznie na ligowym podwórku – pokonało Real Sociedad 1:0 oraz uległo Levante 0:1. Natomiast FC Barcelona wygrała 1:0 z Celtą Vigo na ligowym podwórku i ograła Atletico Madryt 2:1 w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, ale ostatecznie odpadła z europejskich pucharów po porażce 2:3 w dwumeczu.

Getafe CF – FC Barcelona, historia

Historia bezpośrednich spotkań Getafe z Barceloną wyraźnie przemawia na korzyść zespołu Blaugrany. W pięciu poprzednich meczach ekipa Dumy Katalonii odniosła bowiem trzy zwycięstwa, a dwa spotkania zakończyły się remisami, natomiast drużyna Niebieskich nie zaliczyła żadnej wygranej. Ten bilans pokazuje wyraźną dominację Barcelony nad Getafe.

Getafe CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Getafe wynosi mniej więcej 5.50, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Getafe FC Barcelona 5.50 3.90 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2026 13:59

Getafe CF – FC Barcelona, przewidywane składy

Getafe: Soria – Abqar, Duarte, Boselli – Femenia – Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias – Vazquez, Satriano

Barcelona: Joan Garcia – Aruajo, Cubarsi, Kounde, Balde – De Jong, Pedri – Bardghji, Lopez, Rashford – Torres

Getafe CF – FC Barcelona, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się starcie pomiędzy Getafe a Barceloną oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 32. kolejki hiszpańskiej La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek interesującej rywalizacji na Coliseum Alfonso Perez już w nadchodzącą sobotę, czyli 25 kwietnia, o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.