Real Madryt planuje wyprzedaż. Perez wskazał siedmiu nietykalnych

Real myśli o odejściach. Mbappe i Vinicius bezpieczni
Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów spisał obecny sezon na straty, gdyż szanse na mistrzostwo Hiszpanii są tylko iluzoryczne. Na Santiago Bernabeu trwają przygotowania do kolejnej kampanii, która ma wreszcie przynieść jakiś sukces. Władze klubu poszukują nowego trenera, gdyż dni Alvaro Arbeloi na tym stanowisku są już policzone. Latem dojdzie również do zmian w drużynie, choć Florentino Perez zamierza uniknąć rewolucji. Uważa, że kadra jest wystarczająco silna, by walczyć o najwyższe cele i nie brakuje jej liderów.
Oczywiście odejścia niektórych zawodników są przesądzone. Real zamierza pozbyć się Davida Alaby oraz Daniego Carvajala – ich wygasające umowy nie zostaną przedłożone. Na wypożyczenie powinien udać się Franco Mastantuono, a Eduardo Camavinga, Gonzalo Garcia, Raul Asencio czy Dani Ceballos trafią na sprzedaż.
Prezes Królewskich wskazał też nietykalnych. Z informacji „OkDiario” wynika, że na tej liście znajduje się siedem nazwisk. Perez na pewno nie zgodzi się na sprzedaż Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora, Jude’a Bellinghama, Thibauta Courtoisa, Federico Valverde, Aureliena Tchouameniego oraz Edera Militao. Uważa ich za kręgosłup drużyny i kluczowych zawodników dla przyszłości klubu.
Wygląda więc na to, że plotki transferowe łączące Viniciusa z Arabią Saudyjską mogą odejść w zapomnienie. Real dopina z nim rozmowy na temat nowej umowy.