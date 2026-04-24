Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.04.2026)

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: gdzie oglądać?
Zagłębie Lubin podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza na inaugurację 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi wciąż pozostają w grze o europejskie puchary, jednak ich ostatnia dyspozycja pozostawia sporo do życzenia. W pięciu poprzednich meczach zdobyli zaledwie trzy punkty. Mimo tego zespół prowadzony przez Leszka Ojrzyńskiego zajmuje piąte miejsce.
Słoniki od wielu miesięcy okupują ostatnie miejsce w tabeli i są głównym kandydatem do spadku z ligi. Runda wiosenna również nie przyniosła przełomu. Zespół z Niecieczy zdołał odnieść zaledwie jedno zwycięstwo. Wiosną między zespołami padł remis (1:1).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Bruk-Bet Termaliką Nieciecza będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Robert Skrzyński oraz Maciej Łuczak.
Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: stream online
Mecz Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza będzie dostępny także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Odbierz dostęp do meczu w promocji STS. Pierwszy gwiazdek zaplanowano na godzinę 18:00.
Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie
Faworytem piątkowego starcia są piłkarze Zagłębia Lubin. Kursy bukmacherskie wskazują na przewagę gospodarzy. Ich zwycięstwo wyceniane jest na około 1.90. Z kolei wygrana Bruk-Bet Termaliki ma kurs w granicach 3.90-4.10.
Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 24 kwietnia, o godzinie 18:00.
