PressFocus Na zdjęciu: Jerome Roussillon

Union Berlin dokonał interesującego transferu. Nowym zawodnikiem Die Eisernen został Jerome Roussillon. Stołeczna ekipa pozyskała Francuza z VfL Wolfsburg. 30-latek to lewy obrońca, a więc występuje na tej samej pozycji, na której gra Tymoteusz Puchacz, aktualnie wypożyczony z Unionu do Panathinaikosu.

Union Berlin ogłosił pierwszy zimowy transfer

Zawodnikiem Die Eisernen został Jerome Roussillon

Francuz gra na lewej obronie, co oznacza, że jeżeli Tymoteusz Puchacz wróci do Berlina, będzie musiał walczyć o miejsce w składzie z byłym graczem Wolfsburga

Doświadczony obrońca może zostać rywalem Polaka

Na Stadion An der Alten Försterei zaprezentowano nowego zawodnika – Jerome Roussillon wzmocnił Union Berlin. To pierwszy zimowy transfer drużyny ze stolicy Niemiec. Francuz został pozyskany z ligowego rywala, VfL Wolfsburg. W koszulce Wilków 30-latek rozegrał 128 meczów, natomiast w tym sezonie tylko czterokrotnie wybiegał na murawę.

Diese Treppen kannste dir merken, Roussi! ✨ pic.twitter.com/AXfzA7KMfa — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 12, 2023

Jerome Roussillon to lewy obrońca. Były młodzieżowy reprezentant Francji występuje na tej samej pozycji, na której gra Tymoteusz Puchacz. 23-latek obecnie przebywa na wypożyczeniu w Panathinaikosie Ateny, jednak jeżeli Grecy nie zdecydują się go wykupić, Polak po powrocie do Berlina będzie rywalizował o miejsce w składzie ze zdecydowanie bardziej doświadczonym piłkarzem.