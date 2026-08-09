AC Milan rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Jednym z ich celów jest pozyskanie Pierre'a-Emile'a Hojbjerga. Zawodnik Olympique Marsylia dał zielone światło na transfer do Serie A - donosi "Corriere dello Sport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pierre-Emile Hojbjerg chce dołączyć do AC Milanu

AC Milan nie zamierza jeszcze kończyć pracy na rynku transferowym. Rossoneri rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami, a jednym z zawodników znajdujących się w kręgu ich zainteresowań jest Pierre-Emile Hojbjerg. Duńczyk może tego lata opuścić Olympique Marsylię, co otwiera przed Milanem ciekawą możliwość.

Dziennik „Corriere dello Sport” informuje, że klub z Mediolanu wciąż uważnie monitorują sytuację doświadczonego pomocnika. Co istotne, sam Pierre-Emile Hojbjerg miał już dać zielone światło na przeprowadzkę do Serie A. Jego nastawienie może więc znacząco ułatwić AC Milanowi dalsze działania.

Teraz Rossoneri muszą wykonać kolejny krok i rozpocząć konkretne rozmowy z Olympique Marsylią. To właśnie stanowisko francuskiego klubu będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia całej operacji. AC Milan musi ustalić warunki, na jakich Pierre-Emile Hojbjerg mógłby tego lata zmienić pracodawcę.

Dla włoskiego zespołu byłoby to potencjalnie bardzo ciekawe wzmocnienie drugiej linii. Pierre-Emile Hojbjerg ma za sobą wiele lat gry na wysokim poziomie i zna wymagania związane z występami w czołowych europejskich ligach. Jeśli AC Milan zdoła dojść do porozumienia z Olympique Marsylią, Duńczyk może wkrótce rozpocząć nowy rozdział swojej kariery na San Siro.