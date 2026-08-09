Manchester United tego lata może pozyskać jeszcze jednego pomocnika. Na ich radarze znalazł się Adam Wharton z Crystal Palace. Czerwone Diabły będą musiały rywalizować z Chelsea o ten transfer - informuje "CaughtOffside".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Adam Wharton w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United nadal nie zakończył pracy nad wzmocnieniem środka pola. Czerwone Diabły ponownie przyglądają się sytuacji Adama Whartona z Crystal Palace, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze angielskiego giganta. Jak informuje „CaughtOffside”, w walce o 22-letniego pomocnika trzeba będzie jednak uwzględnić również Chelsea.

Adam Wharton wzbudza zainteresowanie nie tylko na Wyspach. Jego sytuację w dalszym ciągu monitoruje także Real Madryt, choć na ten moment to Manchester United oraz Chelsea wydają się najbardziej konkretnymi kierunkami. Oba kluby Premier League mogą w najbliższym czasie spróbować rozpocząć rozmowy z Crystal Palace.

Problemem pozostaje jednak cena ustalona przez londyński klub. Crystal Palace wycenia swojego pomocnika aż na 86 milionów funtów, a tak wysokie oczekiwania finansowe skutecznie hamują obecnie negocjacje. Manchester United będzie musiał więc zdecydować, czy jest gotowy wyłożyć ogromną kwotę za młodego Anglika.

Adam Wharton dla Czerwonych Diabłów mógłby być jednak bardzo ciekawym wzmocnieniem drugiej linii. 22-latek ma już doświadczenie w Premier League i wciąż posiada spory margines rozwoju. Jeśli Manchester United zdecyduje się spełnić żądania Crystal Palace, rywalizacja z Chelsea o jego podpis może być jednym z ciekawszych transferowych pojedynków tego lata.