Coraz bliżej finału negocjacji. PSG ma plan na lata

Luis Enrique jest o krok od podpisania nowego kontraktu z Paris Saint-Germain. Według najnowszych informacji klub chce związać się z Hiszpanem na wiele kolejnych lat.

Luis Enrique blisko podpisania nowego kontraktu w PSG

Luis Enrique może wkrótce przedłużyć swoją przygodę z Paris Saint-Germain. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira w mediach społecznościowych, rozmowy między stronami są na bardzo zaawansowanym etapie. Osiągnięcie pełnego porozumienia wydaje się już tylko kwestią czasu. Francuski gigant chce kontynuować projekt budowany pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca.

Z ustaleń, które przekazał dziennikarz Nicolo Schira, wynika, że nowa umowa miałaby obowiązywać aż do 2029 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon, czyli do 2030. To wyraźny sygnał, że władze PSG widzą w Luisie Enrique kluczową postać swojej długofalowej strategii i chcą zapewnić stabilność na ławce trenerskiej.

Nie bez znaczenia pozostaje także kontekst wewnętrzny klubu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że zarząd Paris Saint-Germain planuje synchronizację kontraktów najważniejszych osób odpowiedzialnych za sportowy rozwój drużyny. Umowa dyrektora sportowego Luisa Camposa obowiązuje bowiem do 2030 roku, a współpraca Portugalczyka z Luisem Enrique jest wysoko oceniana przez decydentów.

Obecny kontrakt hiszpańskiego trenera wygasa latem 2027 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie on znacząco wydłużony.

Ekipa z Paryża aktualnie jest na dobrej drodze do wywalczenia kolejnego mistrzostwa Francji. PSG ponadto wciąż liczy się w grze o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem w najbliższy weekend zespół z Paryża zmierzy się w Ligue 1 na wyjeździe z Angers.