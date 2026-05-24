FC Porto wyceniło Kiwiora. Barcelona musi wydać fortunę

12:14, 24. maja 2026
Wojciech Mazurek

FC Barcelona interesuje się transferem Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski ma być alternatywą dla Alessandro Bastoniego. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, Porto wyceniło obrońcę na 70 mln euro.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Barcelona musi zapłacić 70 mln euro, jeśli chce Kiwiora

FC Barcelona od kilku miesięcy szuka środkowego obrońcy. Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku z klubem pożegnał się Inigo Martinez. Katalończycy nie sprowadzili w jego miejsce nikogo, więc w nadchodzącym oknie transferowym nowy stoper będzie jednym z priorytetów. Głównym celem wydaje się Alessandro Bastoni, ale problem pojawia się w sferze finansowej. Włoch jest po prostu za drogi.

Z tego powodu Blaugrana rozgląda się za innymi piłkarzami. Pojawiły się doniesienia, że Barcelona zainteresowała się Jakubem Kiwiorem. Reprezentant Polski wpisuje się w profil zawodnika, jakiego szuka Hansi Flick, czyli lewonożnego gracza, który prezentuje wysoki poziom techniczny oraz dobrze wyprowadza piłkę. Do transferu droga jednak daleka, a Porto łatwo nie odda lidera defensywy.

Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że Smoki wyceniły Kiwiora. FC Porto nie sprzeda go za mniej niż 70 milionów euro. Dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie. Warto dodać, że byłby to rekord transferowy Portugalczyków.

Jakub Kiwior trafił na Estadio do Dragao latem tamtego roku na zasadzie wypożyczenia. Mistrz Portugalii wykupił go z Arsenalu za kwotę 17 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 39 meczów, w których dwukrotnie asystował. Gdyby transfer do Barcelony doszedł do skutku, na Camp Nou ponownie grałoby dwóch Polaków. W przyszłej kampanii jedynym polskim piłkarzem Dumy Katalonii będzie Wojciech Szczęsny.

