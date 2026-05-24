FC Barcelona interesuje się transferem Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski ma być alternatywą dla Alessandro Bastoniego. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, Porto wyceniło obrońcę na 70 mln euro.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Barcelona musi zapłacić 70 mln euro, jeśli chce Kiwiora

FC Barcelona od kilku miesięcy szuka środkowego obrońcy. Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku z klubem pożegnał się Inigo Martinez. Katalończycy nie sprowadzili w jego miejsce nikogo, więc w nadchodzącym oknie transferowym nowy stoper będzie jednym z priorytetów. Głównym celem wydaje się Alessandro Bastoni, ale problem pojawia się w sferze finansowej. Włoch jest po prostu za drogi.

Z tego powodu Blaugrana rozgląda się za innymi piłkarzami. Pojawiły się doniesienia, że Barcelona zainteresowała się Jakubem Kiwiorem. Reprezentant Polski wpisuje się w profil zawodnika, jakiego szuka Hansi Flick, czyli lewonożnego gracza, który prezentuje wysoki poziom techniczny oraz dobrze wyprowadza piłkę. Do transferu droga jednak daleka, a Porto łatwo nie odda lidera defensywy.

Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że Smoki wyceniły Kiwiora. FC Porto nie sprzeda go za mniej niż 70 milionów euro. Dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie. Warto dodać, że byłby to rekord transferowy Portugalczyków.

Jakub Kiwior trafił na Estadio do Dragao latem tamtego roku na zasadzie wypożyczenia. Mistrz Portugalii wykupił go z Arsenalu za kwotę 17 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 39 meczów, w których dwukrotnie asystował. Gdyby transfer do Barcelony doszedł do skutku, na Camp Nou ponownie grałoby dwóch Polaków. W przyszłej kampanii jedynym polskim piłkarzem Dumy Katalonii będzie Wojciech Szczęsny.