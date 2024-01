Al-Nassr jest otwarty na wypożyczenie pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej Seko Fofany do innego zespołu, żeby zwolnić miejsce w składzie dla wracającego do zdrowia Davida Ospiny - podaje portal Foot Mercato. Przypomnijmy, że w Arabii Saudyjskiej każdy klub musi dostosować się do limitu obcokrajowców w kadrze, których może być maksymalnie ośmiu.