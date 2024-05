Trener Borussii Dortmund o zasłużonym zwycięstwie nad PSG. “Musimy powtórzyć wysiłek”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Edin Terzić: Mamy małą przewagę

Borussia Dortmund pokonała Paris Saint-Germain (1:0) w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów i znajduje się w lepszej sytuacji przed rewanżem. Napastnik Niclas Fullkrug strzelił jedynego gola w pierwszej połowie, w której gospodarze zdominowali francuskich gigantów. W drugiej połowie PSG miało dwie znakomite okazje, ale zarówno Kylian Mbappe, jak i Achraf Hakimi obili słupki.

– To był bardzo dobry mecz. Bardzo zacięty i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Mamy małą przewagę. Teraz jesteśmy szczęśliwi, ale wiemy, co nas czeka w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie będzie to trudniejszy mecz. Mieliśmy nawet okazję strzelić drugiego gola, co daje nam duże szanse na awans do finału – podkreślił Edin Terzić po meczu.

– To dopiero połowa drogi i zdajemy sobie sprawę, że w przyszłym tygodniu będzie inaczej. Nie zasługujemy na zbyt wielkie uznanie, ale wciąż mamy wiele do zrobienia. Poczuliśmy trochę siłę ataków PSG. Udało nam się osiągnąć taki wynik, jaki chcieliśmy. Teraz musimy powtórzyć ten wysiłek – dodał.

Borussia Dortmund dzięki wczorajszemu zwycięstwu zapewniła awans do następnej edycji Ligi Mistrzów poprzez Bundesligę. Zespół z Signal Iduna Park zajmuje 5. lokatę, które gwarantuje grę w Champions League. Spotkanie rewanżowe między PSG a Borussią już we wtorek (7 maja) w Parku Książąt.