Olympique Marsylia – Atalanta BC, typy i przewidywania

We francusko-włoskiej potyczce najwyższe kursy są na remis. Piłkarze Atalanty nie mają w zwyczaju dzielić się punktami na wyjazdach. Podobnie ma Olympique, który postara się o dobry rezultat przed wyprawą do Bergamo. Sądzę, że przed rewanżem to właśnie gospodarze czwartkowej potyczki będę w minimalnie lepszym humorze. Mój typ: wygrana Olympique.

Olympique Marsylia – Atalanta BC, ostatnie wyniki

Miniona kolejka była ważna dla marsylczyków. Zespół ten pokonał swojego bezpośredniego rywala w walce o europejskie puchary, czyli RC Lens. Wcześniej Olympique zremisował z OGC Nice oraz Touluse. Potyczki te zakończyły się wynikiem 2:2.

Minione tygodnie były niezwykle przyjemne dla ekipy z Bergamo, która sięgnęła po komplet sześciu punktów w konfrontacjach z Monzą i Empoli. Awans do finału dało Atalancie pokonanie Fiorentiny 4:2 w dwumeczu.

Olympique Marsylia – Atalanta BC, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą jeszcze ani razu, więc czwartkowy mecz będzie ich pierwszym w historii.

Olympique Marsylia – Atalanta BC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta czwartkowego meczu. Kurs na zwycięstwo Marsylii wynosi od 2.46 do nawet 2.65. W przypadku ewentualnej wygranej Atalanty jest to nawet 2.81. Kurs na remis waha się z kolei między 3.30 a 3.43. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Należy go wpisać podczas rejestracji nowego konta.

Olympique Marsylia – Atalanta BC, przewidywane składy

Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini

Olympique Marsylia – Atalanta BC, typy kibiców

Olympique Marsylia – Atalanta BC, transmisja

Czwartkowy mecz 1/2 finału Ligi Europy między Marsylią a Atalantą rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie Viaplay.

