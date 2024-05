Rewelacja La Liga chce Sebastiana Walukiewicza!

Sebastian Walukiewicz znalazł się w kręgu zainteresowań Girony - podał portal "Meczyki.pl". Polski obrońca ma pasować do La Liga pod względem warunków fizycznych.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz na radarze Girony

Sebastian Walukiewicz w zeszłym roku trafił do Empoli z Cagliari za dwa miliony euro. W tej chwili walczy z klubem o utrzymanie w Serie A. W ostatnim meczu z Atalantą Bergamo przedwcześnie opuścił plac gry, ponieważ doznał urazu mięśniowego. Defensor schodził z boiska trzymając się za udo. Walukiewicz wzbudza spore zainteresowanie. W programie “Z tego, co słyszę” w serwisie “meczyki.pl” przekazano, że Girona przygląda się reprezentantowi Polski.

Były zawodnik Pogoni Szczecin w bieżącym sezonie rozegrał 25 meczów, spędzając łącznie 1979 minuty na murawie. Według najnowszych wieści, władze hiszpańskiej rewelacji rozgrywek La Liga nie podjęli jeszcze konkretnych negocjacji z klubem Polaka. Girona obecnie zajmuje trzecie miejsce. W sobotę zmierzy się w hicie 34. kolejki z Barceloną, do której traci raptem dwa punkty.

Walukiewicz jest wyceniany na około 2,5 mln euro, co w obecnych czasach nie jest zbyt wygórowaną kwotą. Girona z racji ewentualnego awansu do Ligi Mistrzów będzie potrzebować szerokiej kadry. 24-latek w reprezentacji Polski do tej rozegrał trzy mecze i liczy na powołanie od Michała Probierza na Mistrzostwa Europy w Niemczech.