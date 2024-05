Barcelona musi sprzedać trzy gwiazdy, żeby wyjść na prostą

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski, De Jong i Araujo mogą opuścić FC Barcelonę

FC Barcelona wciąż nie znalazła rozwiązania, aby poradzić sobie z problemami finansowymi. Przed zbliżającym się letnim oknem transferowym po raz kolejny pojawia się obawa, czy Duma Katalonii będzie mogła sprowadzić nowych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że aby postawić następny krok w drodze do rozwoju zarząd klubu musi podjąć trudną decyzję o sprzedaży kilku gwiazd.

Fichajes.net, który powołuje się na źródła bliskie Blaugranie uważa, że Joan Laporta może być skłonny do rozstania z trzema kluczowymi piłkarzami. Hiszpański portal przekazał, że gracze, którzy mogą opuścić FC Barcelonę to Robert Lewandowski, Frenkie De Jong oraz Ronald Araujo.

Najgłośniejsze nazwisko to oczywiście Lewandowski. Choć kapitan reprezentacji Polski otwarcie przyznał, że nie myśli o transferze, to jednak są dwa czynniki, które działają na jego niekorzyść. Po pierwsze Polak niebawem skończy 36 lat, więc powoli zbliża się do końca kariery. Po drugie wynagrodzenie piłkarza stanowi obciążenie dla klubowej kasy. Napastnik mimo upływających lat wciąż ma dużą wartość, a jego sprzedaż w dużym stopniu wpłynęłaby na poprawę finansową FC Barcelony.

Kolejnym graczem, który może opuścić klub jest Frenkie De Jong. Holender jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Aczkolwiek sprzedaż pomocnika może być bardzo trudnym zadaniem, bowiem w negocjacjach przeszkadza wysoka tygodniówka 26-latka. Trzecim zawodnikiem, z którym Barcelona może się rozstać jest Ronald Araujo. Duma Katalonii jest skłonna wysłuchać ofert za obrońcę, bowiem do pierwszego składu wszedł rewelacyjny 17-latek Pau Cubarsi. Sprzedaż Urugwajczyka zapewni względy spokój finansowy bez wyraźnego osłabienia linii defensywnej.

Nie da się ukryć, że scenariusz kreślony przez hiszpańskich dziennikarzy wydaje się kontrowersyjny. Trudno oczekiwać, że zarząd klubu zdecyduje się wypchnąć z klubu aż trzy wielkie nazwiska. Na rozwój wydarzeń będzie trzeba poczekać do rozpoczęcia okna transferowego.