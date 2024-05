Trzech zawodników Man United na radarze klubów Saudi Pro League

Manchester United prawdopodobnie pożegna latem trzech zawodników. Według portalu Daily Express do klubów z Saudi Pro League mogą odejść Varane, Casemiro oraz Wan-Bissaka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Casemiro, Varane i Wan-Bissaka mogą odejść do Arabii Saudyjskiej

Manchester United za dwa miesiące rozpocznie okno transferowe, w którym fani klubu mogą być świadkami dużej rewolucji kadrowej. Czerwone Diabły pożegnają kilku piłkarzy, których kontrakt dobiega końca. Co więcej, dyrektorzy mają długą listę zawodników, dla których nie widzą przyszłości na Old Trafford. Wśród graczy łączonych z odejściem wymienia się wielkie nazwiska jak, chociażby Raphael Varane. Brytyjski portal Daily Express poinformował, że trzech zawodników może obrać popularny kierunek i trafić do Saudi Pro League.

Z grą w Arabii Saudyjskiej tamtejszy portal łączy takich piłkarzy jak właśnie Raphael Varane, Casemiro oraz Aaron Wan-Bissaka. Sytuacja Francuza jest dość jasna, bowiem kontrakt obrońcy dobiega końca i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Natomiast w przypadku brazylijskiego pomocnika i bocznego obrońcy mowa o wykorzystaniu zasobów finansowych tamtejszego rynku. Czerwone Diabły chcą skusić się na duży zarobek poprzez zaproponowanie wyżej wymienionej dwójki tamtejszym klubom.

Na ten moment nie tylko przyszłość zawodników Manchesteru United spowita jest mgłą. Niepewna jest również dalsza praca Erika ten Haga na Old Trafford. Od dłuższego czasu Holender jest wymieniany w kontekście zwolnienia z klubu. Co więcej, nazwisko 54-letniego szkoleniowca jest już łączone z pracą w innych klubach jak m.in. Ajax Amsterdam.