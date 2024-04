PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne może dołączyć do Cristiano Ronaldo w Al-Nassr

Kevin De Bruyne od dłuższego czasu łączony jest ze zmianą barw klubowych. Gwiazda Manchesteru City często przewija się w kontekście transferu do Saudi Pro League. Najnowsze informacje ws. przyszłości belgijskiego pomocnika przedstawił dziennikarz Rudy Galetti. Według niego najpoważniejszym kandydatem do pozyskania jednej z największych gwiazd futbolu jest Al-Nassr. Saudyjski gigant w najbliższych tygodniach ma ponownie skontaktować się z zawodnikiem ws. rozeznania przed ewentualnym transferem.

Al-Nassr musi jednak działać szybko. Dziennikarz nie wyklucza, że w nadchodzących tygodniach do walki o Kevina De Bruyne włączą się inne kluby z Półwyspu Arabskiego. Zamiar zakontraktowania kolejnej wielkiej gwiazdy przez drużynę, w którym występuje Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Marcelo Brozović wynika najpewniej z faktu, że przegrali rywalizację o mistrzostwo kraju.

Ikona Manchesteru City

32-latek trafił do Manchesteru City pod koniec okna transferowego latem 2015 roku. VfL Wolfsburg, w którym występował Belg, zarobił na transakcji aż 76 milionów euro. Kevin De Bruyne przez dziewięć lat gry na Etihad Stadium wystąpił w 375 meczach, w których strzelił 101 goli i zaliczył 166 asyst.

Wraz z Obywatelami świętował największe sukcesy w erze klubu. W tym triumf w Lidze Mistrzów czy pięciokrotne zdobycie mistrzostwa Anglii. Obecnie ma ważny kontrakt z The Citiziens do czerwca 2025 roku. Zatem nadchodzące okno transferowe to ostatni dzwonek dla Manchesteru City, aby zarobić na zawodniku, zanim ten odejdzie za darmo.