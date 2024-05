Real Madryt upatrzył sobie niespodziewany transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luciano Rodriguez

Luciano Rodriguez na radarze Realu Madryt

Real Madryt od kilku lat bardzo dokładnie planuje wydatki transferowe. Jak wynika z informacji mediów, głównym celem Królewskich na najbliższe miesiące jest sfinalizowanie przenosin Kyliana Mbappe. Oprócz tego Los Blancos rzekomo obserwują sytuację takich piłkarzy jak: Leny Yoro, Alphonso Davies i Bernardo Silva.

Okazuje się również, że Real nieustannie analizuje rynek południowoamerykański. Zapewne przyczyną obserwacji tamtejszych krajów są bardzo udane transfery Rodrygo, Federico Valverde i Viniciusa Juniora.

Portal Fichajes informuje, że na radar Realu Madryt trafił Luciano Rodriguez. Prawy skrzydłowy, który występuje w urugwajskim Liverpoolu Montevideo, uchodzi za jeden z największych talentów w kraju. 20-latek błysnął w sezonie 2022/2023, notując 36 meczów, 10 goli i 6 asyst. Warto również odnotować, że piłkarz zadebiutował w seniorskiej kadrze Urugwaju.

Rodriguez z powodzeniem występuje na obu skrzydłach, a także potrafi zagrać jako środkowy napastnik. Taka wszechstronność może się przydać Realowi, który poszukuje opcji do ataku.

Transfer raczej nie należałby do najbardziej kosztownych, ponieważ Luciano jest wyceniany na około 4,5 miliona euro. To sprawia, że nawet jeśli zawodnik nie sprawdzi się na Bernabeu, to klub nie poniesie aż tak znaczących strat.

