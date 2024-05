Romelu Lukaku prawdopodobnie opuści Europę po zakończeniu sezonu. Belg nie widnieje w planach AS Romy oraz Chelsea. Według Caughtoffside.com napastnika może trafić do Al-Ittihad.

Massimo Insabato / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku na celowniku Al-Ittihad, może zagrać w duecie z Benzemą

Romelu Lukaku aktualny sezon spędza na wypożyczeniu w AS Romie. Po dość burzliwym poprzednim lecie, gdy popadł w konflikt z władzami Interu Mediolan, zdecydował się zostać we Włoszech i przyodział barwy ligowych rywali. Belg oczywiście wciąż pozostaje pełnoprawnym piłkarzem Chelsea. The Blues mają jednak dość utrzymania dużej tygodniówki zawodnika i chcą rozstać się z nim definitywnie w nadchodzącym oknie transferowym.

Przyszłość Lukaku spowita jest jednak mgłą, bowiem prawie na pewno 30-latek nie zostanie w Rzymie na dłużej. AS Romy nie stać na wykup snajpera i utrzymywanie jego wysokiej gaży. W związku z tym do gry ponownie wkroczyć mają kluby Saudi Pro League. Jak informuje portal caughtoffside.com najbardziej zainteresowany zespół to Al-Ittihad. Już rok temu saudyjski klub chciał sprowadzić Belga, lecz 30-latek nie chciał opuszczać Europy. Gdyby transfer ostatecznie doszedł do skutku, to Belg w nowym klubie może zagrać w duecie z Karimem Benzemą. Francuz trafił do Arabii przed rokiem z Realu Madryt.

Tym razem całokształt ma przedstawiać się zupełnie inaczej. Romelu Lukaku jest coraz bardziej przekonany do obecnego projektu na Półwyspie Arabskim i w przypadku pojawienia się konkretnej oferty rozważy wyjazd do Arabii Saudyjskiej. W aktualnej kampanii Lukaku wystąpił w 42 meczach, w których strzelił 19 goli i zaliczył 4 asysty.