Liverpool w letnim okienku transferowym może opuścić aż dziesięciu zawodników, w tym Luis Diaz - poinformowała gazeta Liverpool Echo. Kolumbijczyk jest łączony z przeprowadzką do La Ligi.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz opuści Anfield? Dziesięciu piłkarzy może odejść z Liverpoolu

Liverpool po zakończeniu obecnego sezonu czekają wielkie zmiany – z ławki trenerskiej ustąpi Juergen Klopp, a jego miejsce zająć ma Arne Slot. To jednak nie koniec roszad na Anfield Road. Jak bowiem donosi dziennik “Liverpool Echo”, drużynę The Reds w nadchodzącym letnim okienku transferowym może opuścić nawet dziesięciu zawodników, a w tym gwiazda linii ataku – Luis Diaz, którego ostatnio łączy się przenosinami do La Ligi.

27-letni Kolumbijczyk podobno chciałby dołączyć do Barcelony, choć nie wiadomo, czy Barca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, żeby sprowadzić skrzydłowego na Camp Nou. Oprócz Luisa Diaza odejść z Liverpoolu mogą również Caoimhin Kelleher, Kostas Tsimikas, Fabio Carvalho, Tyler Morton, Nathaniel Phillips, Calvin Ramsay oraz Sepp van den Berg. Poza tym wygasają kontrakty Thiago Alcantary i Joela Matipa.

Juergen Klopp stery nad zespołem The Reds objął w październiku 2015 roku. Od tamtej pory udało mu się wygrać Ligę Mistrzów (2018/2019), Premier League (2019/2020), a także sięgnąć po Puchar Anglii (2021/2022). Niemiecki szkoleniowiec planuje zrobić sobie przerwę w zawodzie, więc 56-letni trener w kampanii 2024/2025 najprawdopodobniej nie podejmie pracy w żadnym klubie.