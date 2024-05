MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jordan Pickford

Jordan Pickford na radarze Chelsea

Chelsea rozgrywa bardzo słaby sezon, co oznacza, że w najbliższym letnim okienku transferowym na Stamford Bridge dojdzie do zmian. The Blues najprawdopodobniej będą chcieli ulepszyć swój skład, a na ich celownik trafił Jordan Pickford z Evertonu – czytamy na portalu “TBR Football”. Londyński klub planuje wzmocnić pozycję bramkarza, a 30-letni golkiper to jeden z najlepszych fachowców w całej Premier League.

The Toffees będą musieli dokonać kilku sprzedaży, ponieważ mają problemy ze spełnieniem zasad dotyczących zysków i zrównoważonego rozwoju. Ten fakt chce wykorzystać Chelsea, która szuka wysokiej jakości bramkarza. Mauricio Pochettino obecnie na tej pozycji dysponuje Robertem Sanchezem oraz Djordje Petroviciem, jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie są to golkiperzy z europejskiego topu.

Hiszpan w trwającej kampanii rozegrał 21 meczów, wpuścił 30 bramek i zachował 5 czystych kont, natomiast Serb pojawił się na boisku 26 razy, wpuścił 40 goli i również może pochwalić się 5 czystymi kontami. Zespół The Blues nie ma żadnych szans na awans do fazy grupowej przyszłej edycji Ligi Mistrzów – londyńczycy zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli Premier League.