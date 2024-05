Pressfocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Fiorentina Club Bruges Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2024 21:41 .

ACF Fiorentina – Club Brugge, typy i przewidywania

Piłkarze Fiorentiny po raz ostatni przegrali u siebie jeszcze w marcu. Wtedy lepszy okazał się AC Milan. Drużyna z Florencji przed własną publicznością wygrała trzy z czterech ostatnich spotkań. Czego wstydzić na wyjazdach nie ma się Club Brugge. Belgowie okazali się lepsi od rywala w każdym z trzech poprzednich meczów w delegacji. Zespoły te są bezkompromisowe. Sądzę, że minimalnie lepsi w czwartek mogą okazać się gospodarze. Mój typ: wygrana Fiorrentiny.

Oskar Superbet 1,80 Wygrana Fiorentiny Przejdź do Superbet

ACF Fiorentina – Club Brugge, ostatnie wyniki

Ostatnie kilkanaście dni to dla zespołu z Florencji mieszanka różnych emocji. Drużyna Vincenzo Italiano ograła w Serie A Salernitanę, by odpaść z Pucharu Włoch po porażce 2:4 w dwumeczu z Atalantą. Ostatnio Fiorentina ograła aż 5:1 Sassuolo.

Club Brugge spisuje się rewelacyjnie. Belgowie od 7 kwietnia mają serię siedmiu kolejnych zwycięstw, na co składa się wygrany dwumecz w Lidze Konferencji z PAOK-iem oraz pięć wygranych na krajowym podwórku, dzięki czemu Michał Skóraś i spółka są liderem ligi.

ACF Fiorentina – Club Brugge, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą jeszcze ani razu, więc czwartkowy mecz będzie ich pierwszym w historii.

ACF Fiorentina – Club Brugge, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za wyraźnego faworyta czwartkowego meczu uważają Fiorentinę. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi od 1.77 do nawet 1.82. W przypadku ewentualnej wygranej Club Brugge jest to nawet 4.60. Kurs na remis waha się z kolei między 3.50 a 3.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Należy go wpisać podczas rejestracji nowego konta.

ACF Fiorentina – Club Brugge, przewidywane składy

Brak danych.

ACF Fiorentina – Club Brugge, typy kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Fiorentiny 0% Remis 0% Wygrana Club Brugge 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Fiorentiny

Remis

Wygrana Club Brugge

ACF Fiorentina – Club Brugge, transmisja

Czwartkowy mecz 1/2 finału Ligi Konferencji między Fiorentiną a Bruggią rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.