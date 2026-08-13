Legia wypożyczyła Kuchtę i będzie musiała go wykupić. Oto warunek

Jan Kuchta został nowym piłkarzem Legii Warszawa. Reprezentant Czech trafił do Ekstraklasy w ramach wypożyczenia. Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl poinformował, że Wojskowi prawdopodobnie mają przymus wykupu w przypadku awansu do europejskich pucharów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Kuchta

Legia będzie musiała wykupić Jana Kuchtę ze Sparty Praga

Legia Warszawa nie ma zbyt dużych środków finansowych w trakcie obecnego okna transferowego. Dlatego stołeczny klub skupił się przede wszystkim na darmowych wzmocnieniach oraz wypożyczeniach. Dość szybko sfinalizowali pięć transakcji, ściągając m.in. Michala Sevcika, Łukasza Zjawińskiego czy Zorana Arsenicia. Niedawno ogłosili szóste wzmocnienie, wypożyczając Jana Kuchtę.

Jan Kuchta to doświadczony napastnik i 31-krotny reprezentant Czech. Przez ostatnie półtora roku był związany ze Spartą Praga, w której łącznie rozegrał 156 spotkań i strzelił 60 bramek. Była to jego druga przygoda w czeskim gigancie. Wcześniej bronił barw klubu w latach 2022-2024. Do Ekstraklasy przenosi się w ramach wypożyczenia, ale prawdopodobnie z obowiązkiem wykupu.

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O szczegółach umowy Kuchty z Legią poinformował Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl. Według dziennikarza w kontrakcie ma być zapis o wykupie w przypadku uzyskania awansu do europejskich pucharów. Kwota nie została jednak podana.

– Daję mały znak zapytania, bo nie udało się tego potwierdzić w drugim źródle, ale w umowie Jana Kuchty ma być zapis, że jeśli Legia awansuje do europejskich pucharów, to automatycznie będzie musiała wykupić Czecha – mówił Staszewski w Meczykach.

Niewykluczone, że Kuchta zadebiutuje już w najbliższy weekend. Legia zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem.