Kim Min-jae jest o krok od rozstania z Bayernem Monachium. Koreańczyk może wylądować w Premeir League. Nottingham Forest nawiązało kontrakt w sprawie transferu defensora - przekazuje Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-jae

Kim Min-jae wyląduje w Nottingham Forest?

Kim Min-jae znajduje się w trudnej sytuacji. Bayern Monachium nie wiąże z nim przyszłości i czeka na oferty transferowe. Dotychczasowa przeprowadzka Koreańczyka do Turcji całkowicie już upadła, więc musi teraz szukać nowego rozwiązania. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że defensor Bawarczyków może wylądować w Premier League. Zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań Nottingham Forest.

Władze z City Ground wykonały już odpowiednie kroki dążące do transferu. Angielski klub skontaktował się z Kim Min-jae oraz Bayernem Monachium, aby omówić potencjalny ruch. Nottingham Forest musi jednak mieć się na baczności, ponieważ nie są jedyni w walce o piłkarza Bawarczyków. Ich przeszkodą jest m.in. Aston Villą, która wznowiła zainteresowanie 29-latkiem.

Jeszcze kilka tygodni temu Kim Min-jae był łączony z Manchesterem United i Juventusem. Dziś już wiemy, że oba kluby zrezygnowały z piłkarza Bayernu Monachium. Obecnie największe szanse na pozyskanie reprezentanta Korei Południowej ma Nottingham Forest. Transfer wisi w powietrzu i Anglicy teraz muszą przekonać zarówno zawodnika, jak i mistrzów Niemiec do przyjęcia oferty transferowej.

Kim Min-jae dotychczas rozegrał 116 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Koreańczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.