Kim może opuścić Bayern. Angielski klub wyrósł na faworyta

17:11, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Kim Min-jae jest o krok od rozstania z Bayernem Monachium. Koreańczyk może wylądować w Premeir League. Nottingham Forest nawiązało kontrakt w sprawie transferu defensora - przekazuje Ekrem Konur.

Kim Min-jae
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-jae

Kim Min-jae wyląduje w Nottingham Forest?

Kim Min-jae znajduje się w trudnej sytuacji. Bayern Monachium nie wiąże z nim przyszłości i czeka na oferty transferowe. Dotychczasowa przeprowadzka Koreańczyka do Turcji całkowicie już upadła, więc musi teraz szukać nowego rozwiązania. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że defensor Bawarczyków może wylądować w Premier League. Zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań Nottingham Forest.

Władze z City Ground wykonały już odpowiednie kroki dążące do transferu. Angielski klub skontaktował się z Kim Min-jae oraz Bayernem Monachium, aby omówić potencjalny ruch. Nottingham Forest musi jednak mieć się na baczności, ponieważ nie są jedyni w walce o piłkarza Bawarczyków. Ich przeszkodą jest m.in. Aston Villą, która wznowiła zainteresowanie 29-latkiem.

Jeszcze kilka tygodni temu Kim Min-jae był łączony z Manchesterem United i Juventusem. Dziś już wiemy, że oba kluby zrezygnowały z piłkarza Bayernu Monachium. Obecnie największe szanse na pozyskanie reprezentanta Korei Południowej ma Nottingham Forest. Transfer wisi w powietrzu i Anglicy teraz muszą przekonać zarówno zawodnika, jak i mistrzów Niemiec do przyjęcia oferty transferowej.

Kim Min-jae dotychczas rozegrał 116 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Koreańczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości