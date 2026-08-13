Wiemy co z transferem Sowa do Jagiellonii. Wszystko już jasne! [NOWE INFORMACJE]

Ousmane Sow dał się poznać w Ekstraklasie z bardzo dobrej strony jako gracz Górnika Zabrze, ale potem wyjechał do Danii. Niedawno starania o jego powrót podjęła Jagiellonia. Goal.pl zna finalny efekt jej rozmów z Broendby.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Sow

Błysk w Górniku, kłopoty w Danii

Choć Ousmane Sow potrzebował nieco czasu, aby odpalić w Górniku Zabrze, to jak już to zrobił, wyglądało to efektownie.

Jesienią Senegalczyk strzelił w Ekstraklasie 7 goli (wszystkie lewą nogą), szybko wzbudzając zainteresowanie zagranicznych klubów. Ofert było kilka, a ostatecznie, za około 2,5 mln euro, Sow trafił do Broendby Kopenhaga.

W lidze duńskiej nastąpiły jednak problemy. Sow na wiosnę nie zaliczył ani gola, ani asysty. W pierwszych trzech meczach nowego sezonu nie znalazł się nawet w kadrze meczowej.

Testy medyczne już w piątek

Widać więc było, że Broendby na niego nie liczy. Odsiecz nadeszła z Polski. Jako pierwsi informowaliśmy, że starania o niego podjęła Jagiellonia.

I choć jeszcze w czwartek rano były w tym temacie pewne zawirowania, to z naszych najnowszych informacji wynika, że wszystko skończy się dobrze. Jak słyszymy, kluby osiągnęły porozumienie w kwestii wypożyczenia gracza przez Jagiellonię z opcją wykupu.

Sow ma się pojawić w Białymstoku jutro rano, aby przejść testy medyczne.