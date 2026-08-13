GKS Katowice rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Drużyna Rafała Góraka może zostać wzmocniona przez piłkarza z przeszłością w reprezentacji Polski. Na ich radarze znalazł się Szymon Żurkowski - donosi Sebastian Staszewski na kanale youtubowym "Meczyki".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Szymon Żurkowski może wzmocnić GKS Katowice

GKS Katowice w środę pożegnał się z europejskimi pucharami. Podopieczni Rafała Góraka okazali się gorsi w dwumeczu od Hapoelu Tel Awiw, przez co stracił szansę na grę w Lidze Konferencji. Władze klubu natomiast szykują kolejne wzmocnienia. Sebastian Staszewski w programie Okno Transferowe na youtubowym kanale Meczyki poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Szymon Żurkowski.

Polski pomocnik obecnie jest zawodnikiem bez klubu, po tym jak rozwiązał umowę ze Spezią Calcio. Siedmiokrotny reprezentant naszego kraju jest zatem do wzięcia za darmo, co mocno przykuło uwagę GKS-u Katowice. Wkrótce okaże się, czy faktycznie wychowanek Górnika Zabrze wróci na boiska PKO Ekstraklasy.

GKS Katowice nie jest jedynym klubem, który interesuje się Szymonem Żurkowskim. Siedmiokrotny reprezentant Polski jest także w planach Carrarese Calcio oraz Virtusu Entelli. 28-latek jednak nie jest do końca zainteresowany przeprowadzką do jednego z tych zespołów, ponieważ obie drużyny na co dzień trenują na sztucznej murawie.

Szymon Żurkowski w złych relacjach zakończył przygodę ze Spezią Calcio. Polski pomocnik w barwach tego włoskiego klubu rozegrał łącznie 29 spotkań. 28-latek zdołał nawet raz zaliczyć asystę.