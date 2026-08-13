Manchester City o krok od rozstania! Kluczowy zawodnik zgodził się na transfer

17:37, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester City jest o krok od pożegnania Tijjaniego Reijndersa. Holender zgodził się na przeprowadzkę do Al-Qadsiah. Koszt transferu pomocnika może wynieść około 50 milionów funtów - informuje "TEAMtalk".

Piłkarze Manchesteru City
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Tijjani Reijnders chce dołączyć do Al-Qadsiah

Manchester City lada moment może zakończyć współpracę z Tijjanim Reijndersem. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Holender podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i zgodził się na przeprowadzkę do Al-Qadsiah. Oba kluby prowadzą zaawansowane rozmowy, a do finalizacji całej transakcji pozostały już tylko ostatnie szczegóły.

Transfer pomocnika może kosztować około 50 milionów funtów. Manchester City jest blisko osiągnięcia porozumienia z saudyjskim klubem, który zdecydował się na konkretny ruch w sprawie 28-letniego zawodnika. Tijjani Reijnders odrzucił tym samym możliwość pozostania w Anglii i wybrał ofertę z Bliskiego Wschodu.

Tijjani Reijnders wzbudził zainteresowanie również innych klubów. O jego sprowadzenie zabiegało między innymi Nottingham Forest, natomiast wśród zainteresowanych wymieniano także Galatasaray oraz Juventus. Ostatecznie to Al-Qadsiah okazał się najbardziej zdecydowany i jest na dobrej drodze do pozyskania reprezentanta Holandii.

Tijjani Reijnders do tej pory rozegrał 50 spotkań w koszulce The Citizens. Reprezentant Holandii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się ośmioma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości