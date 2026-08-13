Manchester City jest o krok od pożegnania Tijjaniego Reijndersa. Holender zgodził się na przeprowadzkę do Al-Qadsiah. Koszt transferu pomocnika może wynieść około 50 milionów funtów - informuje "TEAMtalk".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Tijjani Reijnders chce dołączyć do Al-Qadsiah

Manchester City lada moment może zakończyć współpracę z Tijjanim Reijndersem. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Holender podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i zgodził się na przeprowadzkę do Al-Qadsiah. Oba kluby prowadzą zaawansowane rozmowy, a do finalizacji całej transakcji pozostały już tylko ostatnie szczegóły.

Transfer pomocnika może kosztować około 50 milionów funtów. Manchester City jest blisko osiągnięcia porozumienia z saudyjskim klubem, który zdecydował się na konkretny ruch w sprawie 28-letniego zawodnika. Tijjani Reijnders odrzucił tym samym możliwość pozostania w Anglii i wybrał ofertę z Bliskiego Wschodu.

Tijjani Reijnders wzbudził zainteresowanie również innych klubów. O jego sprowadzenie zabiegało między innymi Nottingham Forest, natomiast wśród zainteresowanych wymieniano także Galatasaray oraz Juventus. Ostatecznie to Al-Qadsiah okazał się najbardziej zdecydowany i jest na dobrej drodze do pozyskania reprezentanta Holandii.

Tijjani Reijnders do tej pory rozegrał 50 spotkań w koszulce The Citizens. Reprezentant Holandii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się ośmioma asystami.