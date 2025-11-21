Grosicki na celowniku Widzewa! Adamczuk odkrył kulisy zainteresowania

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki zamieni Pogoń na Widzew? Głos zabrał przedstawiciel łodzian

Kamil Grosicki to wciąż jedna z kluczowych postaci na boiskach PKO BP Ekstraklasy. 37-latek nie tylko dobrze radzi sobie w szeregach Portowców, ale wciąż jest też darzony zaufaniem przez selekcjonera drużyny narodowej Jana Urbana. Tymczasem ostatnio pojawiły się wieści, że piłkarz może zmienić klub. Kilka słów na ten temat wyraził doradca strategiczny Widzewa Łódź.

– Nie wykluczam takiej opcji, ale pierwszeństwo ma Pogoń. Jestem jej wychowankiem, sprowadzałem Kamila do jego ukochanego klubu i wiem, ile on dla niego znaczy. Zobaczymy, co się wydarzy pomiędzy Kamilem a Pogonią – powiedział Dariusz Adamczuk, cytowany przez Meczyki.pl.

– My nie prowadziliśmy jeszcze żadnych rozmów. Jeśli jednak Kamil nie dogada się z obecnym klubem, kto wie? Możemy być zainteresowani. Zresztą nie tylko my. Wiek nie jest przeszkodą, żeby cały czas mógł pomóc na boisku. Spójrzmy choćby na Lukę Modricia w AC Milan – podkreślił działacz.

Grosicki swoją kolejną przygodę z Portowcami zaczął w sierpniu 2021 roku. Zawodnik trafił do Pogoni na zasadzie wolnego transferu z West Bromwich Albion. W tej kampanii ofensywny gracz wystąpił łącznie w 16 spotkaniach, notując w nich siedem trafień i cztery kluczowe podania. Obecna umowa Grosickiego obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 300 tysięcy euro.

