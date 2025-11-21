Grosicki rozchwytywany! Gwiazdę Pogoni chce inny klub z Ekstraklasy

Kamil Grosicki jest w trakcie negocjacji nowego kontraktu z Pogonią Szczecin. Aktualna umowa wygasa po sezonie. Jak donosi Kanał Sportowy, do walki o reprezentanta Polski włączył się Widzew Łódź.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Widzew Łódź chce podpisać kontrakt z Kamilem Grosickim

Kamil Grosicki podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski świętował setny mecz z orzełkiem na piersi. Co ciekawe zaledwie kilka miesięcy wcześniej pożegnał się z kadrą, ale zmiana selekcjonera spowodowała, że skrzydłowy zmienił decyzję. Wszystko wskazuje na to, że przed 37-latkiem kolejna ważna decyzja, ponieważ jego kontrakt dobiega końca wraz z zakończeniem sezonu.

Umowa z Pogonią Szczecin obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwają rozmowy ws. przedłużenia kontraktu. Z informacji, które przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego, wynika, że Grosicki spotkał się z klubem, aby omówić długość współpracy. Sam piłkarz chce, aby nowe porozumienie obowiązywało przez dwa lata do połowy 2028 roku. Natomiast w negocjacje włączył się inny klub.

Dziennikarz poinformował, że Grosicki znalazł się w kręgu zainteresowań Widzewa Łódź. Na podpisanie kontraktu z reprezentantem Polski naciska dyrektor sportowy łódzkiego klubu – Dariusz Adamczuk. Do transferu mogłoby dojść nawet zimą lub po sezonie.

Grosicki wrócił na boiska Ekstraklasy w sierpniu 2021 roku. Wcześniej grał w takich klubach jak West Brom, Hull City, Rennes czy Sivasspor. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie 7 goli i 4 asysty w 16 meczach.