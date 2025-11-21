Wieczysta oficjalnie z nowym trenerem. Klub zrezygnował z zagranicznej opcji

Wieczysta Kraków po rozmowach z zagranicznymi trenerami ostatecznie postawiła na lokalne rozwiązanie. Klub oficjalnie poinformował o swoim wyborze w swoich mediach.

Piłkarze Wieczystej Kraków

Kazimierz Moskal został trenerem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków przez długi czas była poważnie zainteresowana zatrudnieniem Thomasa Dolla. Finalnie strony nie potrafiły dojść do porozumienia na płaszczyźnie kontraktowej. Ostatecznie klub podjął decyzję o zatrudnieniu szkoleniowca, mającego już na swoim koncie awanse do PKO BP Ekstraklasy.

„Nowym trenerem Wieczystej Kraków został Kazimierz Moskal. Szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu, z opcją przedłużenia o rok. Pracę z zespołem rozpocznie w poniedziałek” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Wieczystej.

Moskal, w związku z tym że podjął się pracy w szeregach Żółto-czarnych, ostatecznie zrezygnował z zarobków, jakie miał w Wiśle Kraków. Tym samym trener definitywnie rozwiązał swoją poprzednią umowę, opuszczając listę płac 13-krotnych mistrzów Polski.

Doświadczony trener debiut w nowej roli zaliczy już 30 listopada. Wieczysta wówczas w roli gospodarza zmierzy się na ArcelorMittal Park w Sosnowcu ze Śląskiem Wrocław. Mecz odbędzie się o godzinie 14:30. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, Żółto-czarni zmierzą się z Chrobrym Głogów. Mecz odbędzie się 22 listopada. To spotkanie Moskal będzie śledził z trybun w towarzystwie Wojciecha Kwietnia i Sławomira Peszki. Pracę z drużyną rozpocznie natomiast od poniedziałku, mając przed sobą pełny tygodniowy mikrocykl treningowy.

