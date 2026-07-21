FC Barcelona tego lata pozyskała Anthony'ego Gordona. Duma Katalonii jednak sondowała też możliwość sprowadzenia innego Anglika. Na ich radarze znajdował się Mason Greenwood - donosi "SPORT".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona myślała o pozyskaniu Masona Greenwooda

FC Barcelona w letnim okienku przeprowadziła już głośny transfer. Do drużyny Hansiego Flicka trafił Anthony Gordon. Jak się okazuje, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2026 wcale nie był priorytetem Dumy Katalonii. Serwis „SPORT” zdradził, że władze Blaugrany brały pod uwagę możliwość sprowadzenia Masona Greenwooda, ówczesnego gracza Olympique Marsylii.

Finalnie jednak FC Barcelona postawiła na Anthony’ego Gordona. Mogło to też mieć związek z przeszłością Masona Greenwoda, która ciągnie się za nim i osłabia wizerunek wszystkich związanych z Anglikiem. Ostatecznie wychowanek Manchesteru United wylądował w innym klubie, a pod skrzydłami Hansiego Flicka będzie występowała gwiazda reprezentacji Anglii.

FC Barcelona wciąż rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie. Przede wszystkim władze z Camp Nou chcą sprowadzić nowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii chce Juliana Alvareza, ale transfer Argentyńczyka znacznie się oddala. Mistrzowie Hiszpanii rozważają także pozyskanie innych zawodników.

Mason Greenwood należy natomiast do wszechstronnych zawodników. Anglik może występować zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku. Wychowanek Manchesteru United ma za sobą wybitny sezon, więc nic dziwnego, że był łączony z FC Barceloną.