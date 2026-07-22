Wisła Kraków może wkrótce sfinalizować kolejny konkretny transfer. Na celowniku Białej Gwiazdy znalazł się Jocelyn Janneh, którego Jarosław Królewski nazwał "dzikiem".

fot. ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła szykuje kolejny transfer

Wisła Kraków nie zwalnia tempa na rynku transferowym i pracuje nad kolejnym wzmocnieniem kadry przed sezonem 2026/2027. Jak ustalił Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, blisko przenosin pod ekipy z Synerise Arena Kraków jest Jocelyn Janneh. Defensywny pomocnik Bastii może zostać następnym zawodnikiem, który zasili szeregi beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

23-latek zwrócił uwagę władz Wisły swoją charakterystyką gry. Janneh to piłkarz odpowiedzialny przede wszystkim za zabezpieczenie środka pola, który wyróżnia się fizycznością i agresywnością w odbiorze. Nic dziwnego, że prezes i właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski określił go mianem „dzika”.

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Reprezentant Gwinei obecnie występuje we francuskiej Bastii, a na swoim koncie ma również trzy mecze w seniorskiej reprezentacji kraju. W ubiegłym roku pojawiał się między innymi w spotkaniach eliminacji mistrzostw świata. Teraz może spróbować swoich sił w lidze polskiej.

Według informacji znanego dziennikarza rozmowy między klubami są zaawansowane, ale transfer nie został jeszcze przesądzony. Wisła musi zapłacić za zawodnika i dokładnie analizuje, czy jego profil będzie odpowiednio pasował do obecnego zespołu oraz różnych wariantów taktycznych.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje kwestia rejestracji piłkarza spoza Unii Europejskiej. Szanse na finalizację ruchu oceniane są obecnie na mniej więcej 50 procent, a rozstrzygnięcie może nastąpić w najbliższych dniach.