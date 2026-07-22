John Stones jest wolnym agentem. Ostatnio Anglik zaczął być łączony z Chelsea. Jak się okazuje, do walki o jego transfer włączył się również Arsenal, który widzi w nim zastępcę Williama Saliby - donosi Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: John Stones

Arasenal interesuje się Johnem Stonesem

John Stones nie dogadał się z Manchesterem City. Reprezentant Anglii wraz z końcem czerwca stał się wolnym agentem, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt. Nazwisko defensora stało się często wymieniane w kontekście głośnego transferu. Jak się okazuje, w walce o względy weterana liczy się nie tylko Chelsea. Ekrem Konur poinformował, że również Arsenal patrzy w kierunku 32-latka.

Mistrzowie Premier League nieprzypadkowo zainteresowali się Johnem Stonesem. Kanonierzy poszukują zastępcy Williama Saliby i jedną z opcji jest właśnie Anglik. Warto zaznaczyć, że lider defensywy The Gunners nabawił się poważnej kontuzji podczas Mistrzostw Świata 2026, przez którą czeka go kilkumiesięczny rozbrat z piłką.

John Stones zatem będzie miał w czym wybierać. Arsenal jednak patrzy w kierunku Anglika krótkoterminowy. Inaczej może być z Chelsea, która mogłaby obdarzyć 32-latka większym zaufaniem. Z pewnością weteran boisk Premier League nie będzie się spieszył z podejmowaniem decyzji. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje.

Aż 10 lat spędził John Stones w Manchesterze City. Angielski defensor w barwach The Citizens rozegrał łącznie 295 spotkań. Udało mu się strzelić 19 goli, a także zaliczył dziewięć asyst.