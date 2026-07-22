Garnacho blisko nowego klubu. Argentyńczyk opuszcza Chelsea

19:16, 22. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Alejandro Garnacho na zasadzie wypożyczenia przenosi się do Aston Villi - informuje Fabrizio Romano. W umowie z Chelsea zawarta zostanie również opcja wykupu skrzydłowego.

Alejandro Garnacho
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Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Aston Villa dopina transfer Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho trafił do Chelsea latem 2025 roku z Manchesteru United. The Blues zapłacili za 22-letniego skrzydłowego około 46 milionów euro. Argentyńczyk podpisał również kontrakt obowiązujący do czerwca 2032 roku. Skrzydłowy w pierwszym swoim sezonie na Stamford Bridge rozegrał łącznie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył osiem bramek oraz zanotował cztery asysty.

Według informacji Fabrizio Romano, Aston Villa porozumiała się z Chelsea w sprawie transferu zawodnika. Transakcja ma zostać przeprowadzona na zasadzie wypożyczenia, a w umowie znajdzie się również opcja wykupu skrzydłowego, która zostanie aktywowana po spełnieniu określonych warunków.

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Garnacho znajdował się wysoko na liście życzeń Unaia Emery’ego. Hiszpański szkoleniowiec od dłuższego czasu poszukiwał ofensywnego zawodnika. Romano przekazał również, że Argentyńczyk przeszedł już badania medyczne przed zmianą klubu. Oznacza to, że do oficjalnego ogłoszenia transferu pozostały już tylko formalności.

Aston Villa w poprzednim sezonie zanotował znakomite wyniki w Premier League, dzięki czemu wywalczył awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Władze zespołu chcą odpowiednio wzmocnić kadrę przed rywalizacją na kilku frontach. Latem do drużyny dołączyli między innymi Johan Manzambi z Freiburga za 60 milionów euro oraz Joao Gomes z Wolverhampton za 40 milionów euro.

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