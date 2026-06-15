Pogoń Szczecin może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Galatasaray. Yabiz Sabuncuoglu zdradził, że na radarze Portowców znalazł się Metehan Baltaci. Turek ostatnio był zamieszany w sporą aferę.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Z Galatasaray do Pogoni Szczecin? Metehan Baltaci na celowniku

Pogoń Szczecin ma ogromne ambicje, ale poprzedni sezon był zdecydowanie poniżej ich oczekiwań. Teraz władze klubu ostro pracują, aby w letnim okienku poważnie wzmocnić skład. Tymczasem docierają do nas ciekawe informacje. Yabiz Sabuncuoglu zdradza, że Portowcy mogą sięgnąć po gracza Galatasaray. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Metehan Baltaci.

Turecki obrońca od początku swojej kariery jest związany z Galatasaray, z krótkimi przerwami na wypożyczenia. Klub ze Stambułu jednak szuka rozwiązania dla zawodnika. Pogoń Szczecin może wyciągnąć pomocną dłoń do 23-latka. Na ten moment jednak polski klub nie złożył jeszcze oficjalnej oferty transferowej, ale wkrótce może się to zmienić.

Metehan Baltaci ostatnio był zamieszany w sporą aferę w Turcji, przez którą jego kariera piłkarska została wstrzymana. W tle pojawiły się bowiem doniesienia o śledztwie dotyczącym nielegalnych zakładów bukmacherskich w futbolu, które objęło część zawodników z ligi tureckiej. Sprawa odbiła się szerokim echem i doprowadziła do czasowego odsunięcia niektórych piłkarzy od gry w trakcie wyjaśniania okoliczności. Teraz jednak 23-latek stopniowo wraca do normalnego rytmu. Czas pokaże, czy Pogoń Szczecin sięgnie po tego defensora.

W poprzednim sezonie Metehan Baltaci zdołał rozegrać tylko dwa spotkania w koszulce Galatasaray. Oba występy miały miejsce w tureckiej lidze.