Real Madryt wierzył, że uda im się przeprowadzić wielki transfer. Okazuje się, że Ruben Dias jednak nie trafi do zespołu Jose Mourinho. Oferta Królewskich została odrzucona przez Manchester City - donosi "TEAMtalk".

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester City odrzucił ofertę Realu Madryt za Rubena Diasa

Real Madryt szaleje podczas tegorocznego letniego okienka. Los Blancos przeprowadzili już wiele głośnych transferów. Kolejnym na tej liście miał być Ruben Dias, który znajdował się na szczycie listy życzeń hiszpańskiego giganta. Serwis „TEAMtalk” przekazuje przełomowe informacje w tej sprawie. Otóż Manchester City nie zgodził się na przeprowadzkę reprezentanta Portugalii na Estadio Santiago Bernabeu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt złożył oficjalną ofertę za Rubena Diasa. Jednak Manchester City natychmiastowo ją odrzucił. Nie znamy szczegółów dotyczących propozycji Królewskich. Żadne pieniądze jednak tutaj nie wchodziły w grę. The Citizens po prostu nie mieli zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą.

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Ruben Dias wzbudza również zainteresowanie Chelsea oraz FC Barcelony. Jednak te kluby, jeśli złożą ofertę, to otrzymają taką samą odpowiedź, jak Real Madryt. Oznacza to, że Portugalczyk jest nietykalny w Manchesterze City. Kosmiczny transfer związany z jego osobą w najbliższym czasie nie dojdzie do skutku.

Przygoda Rubena Diasa w Manchesterze City trwa od 2020 roku. Dotychczas portugalski stoper rozegrał 255 spotkań w barwach giganta Premier League. Zawodnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.