Olise zdecydował ws. transferu do Realu Madryt?! Francuz się wygadał

Michael Olise łączony jest z dołączeniem do Realu Madryt, ale jak powiedział jego klubowy i reprezentacyjny kolega, Dayota Upamecano, "Olise zostaje w Bayernie". Stwierdził tak przed kamerami "Sky Sport DE".

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Upamecano: „Olise zostaje, on zostaje w Bayernie”

Michael Olise stał się w ostatnich tygodniach chyba najgorętszym transferowym nazwiskiem w Europie. Chodzi nie o to, ile zespołów chciałoby go u siebie, ale o to, ile można za niego zapłacić. Zdeterminowany do transferu ma być bowiem Real Madryt, który przy tej okazji miałby pobić nawet rekord transferowy. Co więcej, ostatnie doniesienia mówią także o tym, że i sam Olise chcą się rozwijać byłby gotowy na przenosiny do Królewskich.

Na drodze wszystkiego stoi jednak Bayern Monachium, który nie ma zamiaru sprzedawać gwiazdora, szczególnie za niską kwotę. Jak się jednak okazuje, w jakimś sensie decyzja w tej sprawie już została podjęta. Wygadał się o niej Dayota Upamecano, a więc kolega Olise z reprezentacji Francji oraz Die Roten. Przed kamerami „Sky Sport DE” stwierdził jasno, że: „Olise zostaje, on zostaje w Bayernie”. Trudno przypuszczać, że to coś innego niż informacja pochodząca od samego klubowego i reprezentacyjnego kolegi.

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Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest są 22 mecze w narodowych barwach.

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