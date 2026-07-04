Arsenal dokona sprzedaży, o której już mówiło się od dawna. Leandro Trossard przestanie być ich piłkarzem. Belg wyląduje w Besiktasie, który osiągnął porozumienie w sprawie transferu - informuje "The Athletic".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Leandro Trossard zostanie piłkarzem Besiktasu! Jest porozumienie z Arsenalem

Arsenal przemebluje swoją kadrę. Od tygodni mówi się, że szeregi mistrza Premier League ma opuścić Leandro Trossard. Od tamtej pory o transfer reprezentanta Belgii walczył Besiktas. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „The Athletic”. Otóż lada moment skrzydłowy wyląduje w Turcji, ponieważ tamtejszy klub osiągnął już porozumienie z Kanonierami.

Leandro Trossard będzie stosunkowo tanią opcją, jeśli patrzymy na umiejętności piłkarza. Wspomniane źródło zdradza, że koszt jego przeprowadzki do Besiktasu wyniesie 20 milionów euro. Arsenal też wzbogaci się o całkiem dobrą sumę, ponieważ kontrakt Belga wygasał już w przyszłym roku. Pozostaje nam czekać na oficjalny komunikat ze strony Turków.

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Jak się okazuje, Leandro Trossard będzie dopiero drugim Belgiem w historii, który założy koszulkę Besiktasu. Dotychczas w tym zespole występował jedynie Michy Batshuayi, który spędził w Stambule jeden sezon. 31-latek będzie mógł napisać bardzo ciekawą historię, ponieważ przychodzi do Turcji jako kluczowy piłkarz obecnego mistrza Premier League.

Leandro Trossard spędził w Arsenalu trzy ostatnie lata. Skrzydłowy w barwach zespołu z Londynu rozegrał łącznie 174 spotkania. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 36 trafień, a także zaliczył 34 asysty.