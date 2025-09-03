Pogoń chce wzmocnienia. Na celowniku piłkarz Fenerbahce

20:15, 3. września 2025 22:35, 3. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu (X)

Pogoń Szczecin planuje jeszcze tego lata poważnie się wzmocnić. Według informacji dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu na celowniku Portowców znalazł się gracz Fenerbahce.

Robert Kolendowicz
fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Ognjen Mimović może trafić do Pogoni Szczecin z Fenerbahce

Pogoń Szczecin w trakcie letniego okna transferowego sfinalizowała już kilka ciekawych wzmocnień. Klub z PKO BP Ekstraklasy jednak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Konkretne informacje na temat planów Portowców przekazał dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu.

„Pogoń Szczecin złożyła oficjalną ofertę za Ognjena Mimovicia z Fenerbahce” – przekazał znany insider.

Zawodnik znajdujący się na radarze Pogoni nominalnie gra na prawej obronie, chociaż jest na tyle uniwersalny, że może sprawdzić się również na skrzydle. Mimović to piłkarz wyceniany na 3,5 miliona euro. 21-latek ma za sobą sześć występów w młodzieżowej reprezentacji Serbii do lat 21. W jego piłkarskim CV znajdują się takie kluby jak: Zenit, Crvena Zvezda czy OFK Belgrad.

W poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 25 meczach, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. Jeśli transakcja z udziałem Mimovicia dojdzie do skutku, w Pogoni o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Linusem Wahlqvistem, Jakubem Lisem czy Musą Jawarą.

Po siedmiu rozegranych kolejkach ligowych ekipa ze Szczecina plasuje się na siódmym miejscu w tabeli z dorobkiem 10 punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. Po przerwie na mecze reprezentacji Pogoń zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się 13 września o godzinie 14:45.

