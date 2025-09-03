Nie tylko nowy stadion. Raków stawia też na Limanowskiego

Raków Częstochowa we współpracy z miastem ma plan na rozbudowę obiektu przy ulicy Limanowskiego. Na ten temat w rozmowie z Goal.pl głos zabrał rzecznik prasowy klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Obiekt Rakowa Częstochowa

Raków chce poprawić komfort meczów. Limanowskiego pod lupą

Raków Częstochowa w sezonie 2025/2026 rywalizuje na kilku frontach. Wiadomo, że mecze w Lidze Konferencji będzie rozgrywał na ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Spotkania ligowe i w STS Pucharze Polski odbywać się będą natomiast na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Zapotrzebowanie na bilety przewyższa jednak obecną pojemność wynoszącą 5,5 tysiąca miejsc, dlatego zaplanowano działania mające na celu powiększenie trybun. Na profilu prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka na Facebooku pojawiła się informacja o planowanej rozbudowie. Do sprawy odniósł się przedstawiciel Rakowa.

– To jest przede wszystkim informacja dotycząca poprawy warunków dla kibiców na stadionie przy Limanowskiego. Nie chodzi o to, by grać tam mecze w europejskich pucharach – to i tak nie byłoby możliwe – tylko o komfort oglądania meczów – zaznaczył w rozmowie z Goal.pl rzecznik prasowy Medalików – Damian Markowski.

Kibiców najbardziej interesuje kiedy dojdzie do ewentualnej rozbudowy pojemności stadionu do ośmiu tysięcy miejsc. Ten temat również został poruszony.

– Trudno dziś mówić o konkretnych terminach. To byłby trzeci etap rozbudowy obiektu – stwierdził rzecznik Rakowa.

Priorytetem dla klubu pozostaje jednak budowa nowej areny na terenach Elaneksu, czyli dawnych zakładów przemysłowych w Częstochowie. Z kolei obiekt przy ulicy Limanowskiego w przyszłości miałby służyć Akademii Piłkarskiej Rakowa.

– To był nasz pomysł i wstępny szacunek finansowy. Miasto skupia się przede wszystkim na budowie nowego stadionu, ale w rozmowach zadeklarowało też zabezpieczenie środków w budżecie na rozbudowę Limanowskiego. Musimy przygotować program funkcjonalno-użytkowy i dopiero wtedy będzie jasne, czy to będzie dostawka, czy przebudowa istniejącej trybuny – wyjaśnił Markowski.

Raków po pięciu kolejkach ligowych zajmuje miejsce w strefie spadkowej, mając na koncie sześć punktów (dwa zwycięstwa i trzy porażki). Po przerwie na spotkania reprezentacyjne częstochowianie zmierzą się u siebie z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 19:00.

