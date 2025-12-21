Pięciu kandydatów na nowego obrońcę Barcelony! Wielka gwiazda otwiera listę

Barcelona będzie musiała pozyskać nowego środkowego obrońcę. Na liście kandydatów opublikowanej przez "Mundo Deportivo" są sam topowe nazwiska, w tym m.in. Josko Gvardiol z Manchesteru City.

Gvardiol, Konate i inni na liście Barcelony

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy. Właściwie można powiedzieć, że gra defensywna zespołu Hansiego Flicka przysparza drużynie sporo kłopotów i zaniepokojenia kibicom. Jednym słowem po prostu Duma Katalonii traci zbyt dużo goli, co oznacza, że ofensywa musi jeszcze mocniej się starać, aby wyniki były korzystne. Do tej pory mniej więcej to się udaje, ale trudno powiedzieć, ile taki stan rzeczy będzie miał miejsce.

Dlatego też władze klubu rozglądają się za nowym środkowym obrońcą, szczególnie, że sytuacja kadrowa zespołu na tej pozycji nie jest łatwa. Ronald Araujo zmaga się bowiem z problemami osobistymi, a latem wygasa chociażby umowa Andreasa Christensena. To oznacza zmiany. Według serwisu „Mundo Deportivo”, Barcelona ma listę pięciu potencjalnych nowych środkowych obrońców. Znajdują się na niej absolutnie topowe nazwiska z najmocniejszych klubów w Europie, jak chociażby Josko Gvardiol z Manchesteru City.

Poza Chorwatem listę uzupełnia także rozchwytywany ostatnio także przez Real Madryt Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Listę uzupełnia także Alessandro Bastoni z Interu Mediolan oraz dwaj piłkarze, którzy od jakiegoś czasu łączeni są już ze zmianą pracodawcy, a więc: Ibrahima Konate z Liverpoolu i Marc Guehi z zespołu Crystal Palace. Wydaje się jednak, że opcja sprowadzenia Gvardiola jest najciekawsza.

